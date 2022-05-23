Украинский суд избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения, отправив его за решётку из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

В заявлении отмечается, что 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.