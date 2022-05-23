Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поговорил с российским министром Сергеем Лавровым.

В ходе телефонного разговора главы МИД обсудили реализацию положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, вопросы, связанные с созданием комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества.