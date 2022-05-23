Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку.

Дипломат выступил против войны в Украине и раскритиковал министра Лаврова.

«Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!», — написал он в своем заявлении.

«Никогда мне не было так стыдно за страну», — добавил дипломат.