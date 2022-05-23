Бывший вице-спикер Государственной думы РФ, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия, информирует Baza, ссылаясь на собственное расследование.

Имя экс-депутат поменял ещё летом 2021 года: тогда же ещё он заявил об уходе из политики и параллельно покинул ряды ЛДПР.

Решение сына Жириновского может быть обосновано попаданием под европейские санкции, которые были приняты в том числе в его отношении в 2014 году. Тогда же экс-парламентарий лишился возможности посещать страны ЕС.