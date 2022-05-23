Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом в понедельник заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров, передает ТАСС.

«Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

Байден напомнил, что США согласились с политикой одного Китая, но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло в Украине», — добавил он.