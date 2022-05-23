Известный американский производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss, приняла решение уйти с рынка РФ и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес», — пишет газета.

По словам источников, одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в России является турецкая Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Головной офис Levi’s не ответил на запрос газеты.

Компания 7 марта сообщила, что «временно» прекращает работу в России.