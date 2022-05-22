Илон Маск готов отложить полет на Марс ради политической борьбы. По его словам, человечество поражено «вирусом пробужденного разума», из-за которого вся цивилизация находится под угрозой. Судя по всему, решение приобрести Твиттер и вернуть ему статус «площадки для свободы слова» — это часть политического плана Маска по противостоянию «культуре отмены» и другим левым движениям.

Маск заявил, что постепенно становится активным политиком, отвечая на вопросы своих подписчиков в Твиттере, сообщает BI. Один из пользователей спросил предпринимателя: «Вы пытаетесь отправить человечество на Марс и предупредить людей об опасности ИИ. Зачем саботировать эти важные цели, ввязываясь в политические споры?». В ответ Маск рассказал, что политика — это единственный способ добраться до Марса, потому что в противном случае «вирус пробуждения» (под ним широко понимается радикализация неприятия любых форм социальной несправедливости) уничтожит человечество.

«Если его не остановить, этот вирус уничтожит цивилизацию, и человечество никогда не достигнет Марса», — уверен предприниматель.