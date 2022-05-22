Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности и не будет способствовать укреплению безопасности стран — членов Североатлантического альянса. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь — 1».

«Конечно, мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации региона. Это не служит на самом деле укреплению безопасности, в том числе и стран — членов НАТО», — отметил Зась.

Он считает, что ОДКБ в состоянии адекватно отреагировать на возможное расширение НАТО. «Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня вопрос об увеличении (сил и средств)», — сказал генсек организации. По его словам, «сейчас ОДКБ является такой состоявшейся международной организацией, достаточно эффективной». «То есть, это не только военно-политический блок, но и многофункциональная организация, которая защищает от других угроз. И что тоже очень важно, у нас созданы сильные механизмы и правовая база, есть силы и средства и отлажена система кризисного реагирования в том числе», — сказал Зась.

Он подчеркнул, что ОДКБ имеет «все возможности на данный момент, чтобы служить таким гарантом безопасности для наших государств». «И мне кажется, мы на самом деле являемся таким хорошим щитом для всех шести стран», — заключил генеральный секретарь ОДКБ.