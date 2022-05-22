«По вопросу между Азербайджаном и Арменией позиция Лондона заключается в том, что нужно уважать территориальную целостность Азербайджана».

С данным заявлением выступил госминистр по регионам Южной Азии и Северной Африки, заместитель министра иностранных дел Британии лорд Тарик Ахмад.

Министр добавил, что Великобритания поддерживает достигнутые договоренности и защиту культурного наследия.

«Защита культурного наследия — очень важный вопрос, и мы работаем не только с этими странами, но и с международными организациями, такими как ЮНЕСКО, основной целью которых является защита объектов наследия», — сказал лорд Тарик Ахмад, слова которого приводит АПА.