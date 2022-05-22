Исламский мир ждет победы Путина и России в «спецоперации» в Украине, говорит глава духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

«Весь исламский мир, арабский мир с пониманием относятся к решению нашего президента, они ждут победы российской политики, и они абсолютно не заинтересованы в гегемонии одного только государства и создании однополярного мира. Поэтому арабский мир не ввел против России никаких санкций», — заявил он в интервью «России-24».

По словам Гайнутдина, «исламский мир глубоко уважает нашу страну и наших мусульман».