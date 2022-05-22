Военную базу турецких ВС на севере Ирака впервые атаковали беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, погиб работавший на базе гражданин Ирака, сообщило в субботу агентство Shafaq.

«База «Зеликан» в провинции Найнава подверглась атаке дронов со взрывчаткой. Это первая подобная атака», — сообщил агентству источник в иракских органах безопасности.

По его словам, в результате атаки погиб гражданин Ирака, работавший на данной военной базе.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за данную атаку.