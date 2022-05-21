Ни одна сфера человеческой жизнедеятельности так сильно не пропитана надеждой на лучшее, как пространство международных отношений. Наводимые мосты взаимопонимания сближают людей, открывают перед ними возможности взаимообогащения. Их устремления создают запас прочности в таком жизненно важном деле, как упрочение мира.

Принято считать, что дружба с сильными акторами не обходится без разочарований. Может оно и соответствует результатам наблюдений. Однако фавориты ведь не меньше заинтересованы в налаживании отношений с другими странами.

Эмпирический подход показывает, что успехи от содружества с лихвой перекрывают эмоциональные издержки. И потом, если за дело берутся серьезные силы, а таковые и являются архитекторами обнадеживающего порядка, тогда многие проблемы отпадают сами собой.

По случаю национального праздника Азербайджана президент США Джозеф Байден в своем поздравительном обращении к азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, по существу, поделился своими соображениями о том, что народы двух стран, рациональной выстроив структуру взаимодействия, сообща воссоздали условия для доминирования преференций.

Установление дипломатических отношений между США и Азербайджаном перешагивают за тридцатилетний рубеж. Для истории это не много, а для живущих поколений — целая эпоха, наполненная конкретным содержанием.

Культура риторики и изъяснений в политике всегда имеет тонкие особенности, и по ним можно выносить полновесные суждения о характере отношений и об ожиданиях сторон. Тональность обращения Дж.Байдена к азербайджанскому лидеру дает много пищи для выводов о том, что в поздравлении превалирует естественная откровенность, не всегда присущая характеру подобных месседжей.

Глава Белого дома отдает должное трудам азербайджанского президента в целом ряде непростых и трудоемких направлений, которые обусловили состояние геополитических и геоэкономических трендов. Это факт, что в современной истории усилиями Азербайджана стартовала эра диверсификации энергетических потоков, положившая начало реализации новой архитектуры международной безопасности.

У истоков важной новации стоял общенациональны лидер Азербайджана Гейдар Алиев, взявший на себя смелость отойти от старых парадигм в пользу инновационных.

То был исторический момент, когда нужно было бросить вызов отжившим представлениям и смело продемонстрировать реалистичную альтернативу.

Важный исторический трансфер состоялся, и это был настоящий момент истины для мировой элиты. Без преувеличений произошел революционный сдвиг, изменивший мировую карту энергопотоков.

Но, как обычно бывает, после таковых начинаний отстаивание добытых завоеваний превращается в не менее трудную задачу. Дебют исторического начинания остался за Гейдаром Алиевым, а продолжение трудной миссии досталось преемнику патриарха Ильхаму Алиеву, который грамотно продолжил начатый процесс, застолбив за Азербайджаном реноме незаменимого звена мировой энергетической системы.

Страна на глазах превратилась в производителя, экспортера и транзитера жизненно важных ресурсов как для национальных экономик, так и для растущей массы пользователей десятков стран.

Закономерно, что Дж.Байден подчеркивает исключительность роли, которую выполняет Азербайджан в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков. Баку диверсифицирует предпосылки в мировой системе координат методом поступательных инициатив. Они отвечают требованиям наднационального мышления и востребованной для глобальной системы деятельности.

Азербайджан бесспорно смог бы продемонстрировать более высокие показатели результативности в международной кооперации, не будь войны, навязанной стране Арменией. Решая непомерно трудную и капиталоемкую задачу по обеспечению обороноспособности страны и деоккупации ее территорий, Баку неизменно выступал за уважительное отношение к принципам мироустройства, неукоснительное выполнение норм международных правовых актов.

Здравый подход олицетворяет в себе алгоритм, способный гарантированно защищать стабильность, наращивать потенциал доверительности в диалоговой сфере.

Закономерно, что Азербайджан, демонстрируя верность соблюдению основополагающих норм и принципов международной практики, высказывается за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Между двумя дружественными странами всегда имелись добрые и взаимовыгодные отношения. Киев неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, осуждал агрессивную политику Еревана, который системно дестабилизировал положение на Евразийском пространстве.

Соблюдение требований международных законов гарантирует от хаоса и неразберихи в системе межгосударственных отношений, позволяет облагораживать глобальную среду, которая нуждается в постоянном внимании. Войны и затяжные конфликты всегда приводят к гуманитарным катастрофам, в результате которых страдают невинные люди, погибают женщины, дети и старики.

В тяжелых военных ситуациях осуществление миротворческих и гуманитарных инициатив позволяет сбавлять градус напряженности, оказывает экстренную помощь страждущим и воссоздает предпосылки для поиска компромиссов между конфликтующими странами.

Оказываемая Азербайджаном гуманитарная, ресурсная помощь Украине способствует уменьшению страданий простых людей, гражданского населения страны, которая, по сути, превратилась в арену соперничества мировых сил.

Реакция американского президента на позицию Азербайджана в контексте украинского кризиса показывает, насколько Баку придает неформальное значение процессу глобальной разрядки, делая реалистичный вклад в дело предотвращения радикализма в системе международных связей.

Касаясь положения на Южном Кавказе, глава Соединенных Штатов воздает должное стабилизационным трендам, которые стали реальностью в результате прагматичной политики президента Ильхама Алиева. Не будь мира и стабильности, не будет возможностей для осуществления важных экономических программ.

Коль скоро американский глава отмечает исключительную роль Азербайджана в реализации программы энергетической безопасности, он же поддерживает усилия Баку, направленные на скорейшее достижение всеобъемлющего мира.

Баку в этом направлении делает больше, чем от него можно ожидать. Как минимум он протягивает руку соседней стране, которая угрожала не только Азербайджану, но и другим государствам региона.

Радикализм и ставка на хаотизацию положения в таком важном регионе, как Южный Кавказ, подвергает большим опасностям грядущее. Это понимает и американская политическая элита. Потому Дж.Байден указывает на готовность своей страны содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией, налаживанию экономических, транспортных связей и связей между народами Кавказского и Транскаспийского региона, где Баку уверенно проявляет качества признанного фаворита созидательности.

Политический авангард Азербайджана за годы национальной независимости принял за должное осуществление нужных и целенаправленных шагов, которые помогают стабилизировать положение, как внутри страны, так и в международной сфере. Не может быть двух стандартов для собственных нужд и для внешнего пользования. По всем параметрам реформы и нововведения Ильхама Алиева осуществляются в интересах живущих и грядущих поколений.

Иной раз попытки внешних сил привнести свое в естественный ход событий приводят к сбоям и диссонансам. Дабы не дать возможности для усугубления положения, Баку своевременно проводит упреждающие меры, чтобы избежать ненужных издержек.

Такое положение дел еще раз доказывает, что самые чувствительные процессы не могут и не должны быть сферой для экспериментов сторонних кругов, которым не терпится навязывать свои стандарты другим народам.

Защита национальной независимости и суверенитета Азербайджана — это, прежде всего, забота народа Азербайджана, его политического кластера и интеллектуальной колонны. Все они едины в намерении приумножать достижения, защищать традиции и устои, транслировать свой позитивный опыт в сообщество, чтобы мирная жизнь стала более устойчивой перед лицом новых вызовов и рисков.

Эти же намерения и цели присущи американскому народу, от лица которого президент Джозеф Байден поздравляет азербайджанцев со знаменательной датой.

Готовность расширить дружеские отношения, находить новые точки соприкосновения является естественной потребностью народов двух дружественных стран, которым предстоит многое сделать на пути укрепления связей, идущих во благо национальным и глобальным интересам.

Тофик Аббасов, автор Minval.az