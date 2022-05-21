Одним из ключевых аспектов международной повестки России является плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия.
Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур», — говорится в приветствии Матвиенко, зачитанном на пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Приветствие спикера на мероприятии в Казани зачитал глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
Про мусульман вспомнили, посмотри! А кто убивал чеченцев и сирийцев , кто высылал турок месхетинццев и крымских татар, кто 20 января бомбил Баку? Кто репрессировал народы Кавказа в 30 40 е годы, кто уничтьожал Афганистан, кто поддерживает сепаров на севере Сирии и Ирака , чтоб они терроризировали Турцию, кто отзывается о пиченегах и прловцах , как о какой то нечисти???😡🤔