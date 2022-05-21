Одним из ключевых аспектов международной повестки России является плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия.

Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур», — говорится в приветствии Матвиенко, зачитанном на пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Приветствие спикера на мероприятии в Казани зачитал глава международного комитета СФ Григорий Карасин.