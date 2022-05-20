Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российского вторжения.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал Зеленский.

По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.

«Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине», — резюмировал Зеленский.