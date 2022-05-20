Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разгневал президента России Владимира Путина, упомянув «спецоперацию» в Украине.

Алиханов указал на то, что заметный спад в экономике его региона (в частности, в сфере строительства) вызван кризисом из-за войны.

Путину это не понравилось. «На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться. Специальная военная операция на Донбассе тут совершенно ни при чём. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — отметил российский лидер.

