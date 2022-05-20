Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт РФ против украинцев и опубликовал видео ракетного удара по городу Лозовая Харьковской области.

«Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость», — подчеркнул глава государства.

