Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости эпидемиологического исследования обезьяньей оспы и принятия мер по профилактике этого заболевания, которое распространилось в ряде стран, говорится в сообщении управления здравоохранения Дубая в Twitter.

«В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск ее распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции», — сообщили в управлении.