Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного звонка с Владимиром Зеленским рассказал о поставках Украине противокорабельных ракет и беспилотников, следует из сообщения пресс-службы британского премьера.

«Отметив недавнее объявление о дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, премьер-министр (Джонсон) рассказал о поддержке, направляемой обороне Украины, в том числе дальнобойной артиллерии, ракетах класса «земля — корабль» и беспилотниках», — говорится в сообщении.