Престарелая российская шансонетка (женщина, у которой нет шансов) Любовь Успенская хотела в очередной раз «срубить бабло» в Азербайджане, закрутив свою набившую оскомину «Карусель» на бакинской сцене 9 ноября сего года. Да вот только номер на этот раз не прошел: Министерство культуры Азербайджана перекрыло ей кислород, отменив запланированный концерт.

Собственно, «звезда шансона» ожидала чего-то другого? И это на самом деле более чем странно, также как и сам факт того, что у Успенской хватило наглости вообще захотеть выступать в стране, которую она оскорбляла и унижала своими публикациями и откровениями, и тем самым лила зловонный поток тухлой воды на армянскую мельницу. Или она планировала еще раз спеть армянскую песню в нашей столице, щекоча нервы себе (для большей выработки адреналина) и заодно, что тоже весьма вероятно, для получения дивидендов от «древнейших» (правда, не в бесполезных драмах, а в популярной зеленой валюте).

Если сказать, что у шансонетки «поехала крыша» в связи с преклонным возрастом – значит, сказать о многом: не Успенская ли опубликовала скандальное письмо, адресованное руководству страны, в котором упомянула о том, что «она и Азербайджан – ровесники»? Ну, значит, мы сделаем скидку ее «почтенному» возрасту, ибо старушек в нашей стране, люди которой воспитаны в лучших традициях Востока, гнобить не принято.

Но шутки в сторону, так как невооруженным взглядом видно, чья волосатая лапа управляет рудиментом этой любительницы крепкого алкоголя, обожающей компании носатых собутыльников, комплиментирующих в адрес ее сомнительных «прелестей».

Внимание армян к этой протухшей персоне неудивительно, так как сама Успенская не раз признавалась в самых разных интервью, что ее и Армению связывает очень многое и, кроме того, она даже мечтает получить гражданство этой страны! А в 2019 году шансонетка дошла до того, что стала членом жюри в конкурсе «Мисс Армения-2019», спела с Ара Мартиросяном и познакомилась (довольно тесно) с «королем» армянского преступного мира Рафаэлем Багдасаряном, больше известным как Сво Раф, и даже посвятила ему песню (оно и понятно, кушать-то хочется!). А когда «король» скопытился, Успенская рыдала так, что сорвала голос.

Кроме того, в 90-х годах Успенская «прославилась» выступлением на дне рождения Рудольфа Оганова — главы армянской мафии и одного из самых влиятельных криминальных авторитетов XX века. Но роман был недолгим: «шансоньетка» поняла, что у Рудика таких как она – вагон и маленькая тележка, и потому сочла за благо свалить в Киев и голосить в ресторане «Дубаи» (странно, что не «Арцаг»).

Вообще очень странно, что дамочке с такой сомнительной биографией разрешали приезжать в нашу страну, пить нашу воду (и не только) и есть наш хлеб. Помнится, что такой же наглостью отличились Филипп Киркоров, Сосо Павшиашвили и еще некоторые «певунчики», посетившие историческую территорию Азербайджана – древний Ханкенди в обход разрешения нашей с страны…

Но времена, слава Богу, изменились, и сегодня наша гостеприимная страна открывает свои двери далеко не для всех, ибо время показало – кто друг, а кто враг. И потому армянофилка Успенская отправилась в путешествие по замкнутому кругу на своем чертовом «Колесе». Туда ей и дорога!

Яна Мадатова