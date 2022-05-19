Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства для самолетов, следующих в Сирию. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Разумеется, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Богданов отметил, что закрытие воздушного пространства для российских самолетов не облегчило работу военных баз в Сирии. «Контакты продолжаются, мы думаем, что наши турецкие партнеры примут правильное решение», — подчеркнул замминистра.

«У нас общие цели и форматы работы по Сирии в целях ликвидации присутствия террористических группировок в Сирии и регионе», — добавил замглавы МИД РФ.