Появились подробности внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о продлении сроков действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации.

Об этом сообщает Официальный веб-портал парламента Украины.

Глава государства предложил с 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток. Мотивом такого решения стало продолжение широкомасштабного вооруженного вторжения РФ против Украины. Ранее Верховная Рада продолжала действие военного положения на 30 дней.

Кроме того, Зеленский издал указ о продлении сроков проведения общей мобилизации. Из-за агрессии РФ ее тоже планируют продлить с 25 мая еще на 90 суток.