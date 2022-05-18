18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Беларусью существует диалог на высоком уровне, было выражено удовлетворение развитием связей в различных сферах, в частности в экономике, торговле, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и в других направлениях.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, туристической и других сферах.

В конце встречи с участием премьер-министров были подписаны азербайджано-белорусские документы.