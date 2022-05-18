Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как он отреагировал на западные санкции против членов его семьи.

«Это же смешно. Моя жена и замужние дочери никогда не участвовали в политике, нигде не работали, и всё-таки они ввели против них санкции. Нам было смешно», — отметил Кадыров, выступая на прямом эфире марафона «Новые горизонты».

По его словам, у него четырнадцать детей и остальные возмущались, почему против них не ввели санкции и даже призывали включить их в этот список.

«Это ерунда. Они просто хотят нас напугать, — подчеркнул Кадыров. — Я боюсь санкций Всевышнего Аллаха и санкций президента страны Владимира Путина, а все остальное ерунда».