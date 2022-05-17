13-й канал израильского ТВ сообщил, что в прошлую пятницу, 13 мая, российские военные впервые обстреляли в Сирии израильские самолеты.

Военный корреспондент Алон Бен Давид передает, что батарея ПВО, управляемая российскими военными, открыла огонь по израильским самолетам. По его оценке, реальной угрозы для самолетов не было.

Телеканал отмечает, что сирийские ПВО, как обычно, выпустили все свои ракеты, а когда израильские истребители стали удаляться от места проведения операции, российская батарея выпустила несколько ракет (при этом захвата целей радарами не было).

В репортаже упоминается о российских батареях С-300 в Сирии, но указано прямо, что огонь по израильским самолетам вела одна из таких батарей.

Портал Newsruco.il при этом отмечает, что речь идет о беспрецедентном событии, которое может свидетельствовать об изменении отношений между Россией и Израилем.

Официальные источники эту информацию не подтверждают и не комментируют.