Bloomberg опубликовал требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он состоит из пяти пунктов:

1. Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями.

2. Отмена эмбарго на поставки оружия.

3. Повторное вхождение в программу истребителя F-35.

4. Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16.

5. Снятие санкций с российской зенитно-ракетной системы С-400.

При этом официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Турция не предъявляла никаких конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО.

По словам представителя госдепа, на фоне разногласий о присоединении стран к альянсу глава американской дипломатии Энтони Блинкен 18 мая проведёт переговоры на площадке ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.