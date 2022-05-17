Bloomberg опубликовал требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он состоит из пяти пунктов:
1. Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями.
2. Отмена эмбарго на поставки оружия.
3. Повторное вхождение в программу истребителя F-35.
4. Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16.
5. Снятие санкций с российской зенитно-ракетной системы С-400.
При этом официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Турция не предъявляла никаких конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО.
По словам представителя госдепа, на фоне разногласий о присоединении стран к альянсу глава американской дипломатии Энтони Блинкен 18 мая проведёт переговоры на площадке ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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