Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая. Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе подробно обсуждается, с какой сложной задачей встанет международное сообщество, и в частности Евросоюз, после окончания войны РФ против страны.

План получил название «Отстроить Украину» и на него будет потрачены сотни миллиардов евро, хотя точная цифра не называется. В нем от Украины потребуют борьбу с коррупцией и проведения реформ для приближения к ЕС и будущему вступлению в сообщество, уточняет Sueddeutsche Zeitung.

План подразумевает, что восстановление разрушенной инфраструктуры в стране займет более 10 лет, а выделенные средства будут связаны со строгим выполнений Украиной условий по проведению реформ. При восстановлении должен будет действовать принцип «сделать лучше, чем было» — то есть новую инфраструктуру нужно будет разрабатывать так, чтобы она соответствовала климатическим требованиям.