В захваченный российскими войсками Херсон продолжают приезжать российские чиновники. Сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который занимается в правительстве регулированием в сфере строительства, посетил город и пообещал ему «развитие».

Российский чиновник отметил, что в городе мало разрушений, в планах российских властей запустить заводы и восстановить дороги.

“Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции. Томатную пасту и томаты мы будем в России теперь есть больше, благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона”, — сказал на пресс-конференции Хуснуллин.