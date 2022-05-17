Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на заявление посольства Великобритании в связи с несогласованной акцией протеста в Баку.

«14 мая 2022 года группа лиц провела несогласованную с соответствующими государственными структурами акцию на «Площади фонтанов» на территории Сабаильского района. Несмотря на то, что акция была проведена в нарушение Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний», сотрудники полиции не вмешивались в акцию, напротив, обеспечивали безопасность участников, и в итоге было озвучено соответствующее заявление. Никаких инцидентов во время акции зафиксировано не было.

Тем не менее, посольство Великобритании в Азербайджане распространило неверную информацию о вмешательстве полиции в акцию и наличии большого количества задержанных, чем необоснованно вмешалось во внутренние дела Азербайджана.

Непонятно, почему посольство Великобритании в Азербайджане неверно оценило акцию и выступило с обвинениями, если акция прошла нормально и поведение полиции было оценено организаторами и участниками акции удовлетворительно. Мы расцениваем это заявление как попытку подорвать репутацию сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности.

Призываем посольство Великобритании в Азербайджане опровергнуть распространенное заявление и признать допущенную ошибку.

Надеемся, что посольство Великобритании в Азербайджане будет осуществлять деятельность, направленную на развитие сотрудничества и искреннего диалога между двумя странами, не будет создавать искусственные политические препятствия», — говорится в заявлении МВД.