Пожилая американская туристка, осматривавшая выставку «Гвидо Рени и Рим: природа и преданность», споткнулась и упала прямо на картину Рени «Стигматизация св. Франциска», датированную 1610 годом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полотно порвалось: сотрудники музея позднее сообщили полиции, что «произошел небольшой поверхностный разрыв холста длиной примерно 5 см в нижней части картины». Музей не стал предъявлять женщине никаких претензий. Туристка заявила, что плохо себя почувствовала.