Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке 600 «добровольцев» для участия в «спецоперации».

«Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и её жители, но также и добровольцы из других регионов России.

Всех их объединяет одна цель — поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов, державших в страхе целых 8 лет население миролюбивого Донбасса», — заявил он.