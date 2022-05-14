Российские наемники, приехавшие воевать в Украину на стороне так называемой «ЛНР», не ожидали сильнейшего натиска украинских защитников и вынуждены были бежать на территорию России, где оказались никому не нужными. Об этом они заявили в своем видеообращении, которым поделился журналист Денис Казанский.

В кадре – несколько десятков мужчин в военной форме. По словам автора, это – «добровольческий отряд, призванный оказать помощь в действиях на территории Луганской Национальной (вместо народной) Республики».

«Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами ЛНР и «народной милицией» в том числе», – цитирует одного из добровольцев издание «Фокус».

Сейчас все они вернулись обратно в Россию, но не получили никакой помощи от руководства. По их словам, воевать за «ЛНР» приехали жители, в том числе, и из самых отдаленных регионов РФ: Дальнего Востока, Архангельской области, Камчатки, Сахалина, Мурманска. Теперь же они не могут добраться домой, потому что у них нет денег на дорогу.

«Отправляли людей просто на убой», – подытожил автор видео.