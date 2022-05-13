Украина никогда не признает «автономию» для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, которое опубликовали на странице Офиса президента в Telegram.

Он отметил, что об «автономии» Донбасса не может идти речь, когда воду туда поставляет Украина, а Россия разрушила сейчас ту часть, которую контролировала Украина.

«Сейчас они признали территории Донбасса отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Россия заявила, что все населенные пункты Донецкой и Луганской областей — «это все наша земля». А теперь якобы очищают Донбасс от нацистов. Все с ног на голову перевернуто», — сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия не вела речь о какой-то автономии, а просто пошла забирать территории.

«В чем тут вопрос — перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. Они убили, разрушили и говорят — давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию», — цитирует его «Униан».