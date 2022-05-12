Правительственный самолет, обслуживающий Никола Пашиняна, исчез еще два месяца назад, а правительство и Комитет гражданской авиации отказываются предоставлять информацию. Об этом пишет «Пастинфо».

«Мы еще в марте получили информацию о том, что самолет перевели в другое место. После последнего визита Пашиняна в Москву помощник председателя Комитета гражданской авиации Лилит Агабекян сообщила, что самолет находится на техническом осмотре. Комментариев от аппарата Пашиняна получить не удается, он продолжает оставлять телефонные звонки без ответа», – пишет портал.