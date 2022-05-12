Уже в июне европейские лидеры будут обсуждать заявку Украины относительно вступления в ЕС. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение будет тестом, который подтвердит, придерживается ли союз своего слова.

«Два с половиной месяца мы слышим из Германии и других стран следующие слова: «Украинцы — вы нас вдохновляете», «Украина — ты часть европейской семьи», «Украина — ты одна из нас». Предоставление Украине в июне статуса кандидата в члены ЕС — это тест, который или продемонстрирует, что эти слова были лишь словами и на самом деле нас никто не ждет, или это будет подтверждение того, что когда Европа что-то говорит, то именно это она имеет в виду. Непредоставление Украине статуса кандидата — будет убийством надежды, которая есть в украинском народе», — заявил министр.