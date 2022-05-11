В районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях российские войска перешли к обороне.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия», — сказал Громов.