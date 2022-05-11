Минобороны России утверждает, что в 2020 в Украине имело место преднамеренное заражение жителей Славяносербского района туберкулезом с высокой устойчивостью к лекарствам — «организаторы инцидента стали распространять среди детей в населенном пункте Степовое фальшивые банкноты, инфицированные возбудителем туберкулеза».

Кроме того, у Шойгу утверждают, что специалисты Пентагона организовали в Мариуполе «центр для сбора возбудителя холеры»‎. Участвовали в этой «военно-биологической деятельности» в Украине якобы американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna.