Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

«Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. «В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа», — отмечается в сообщении.