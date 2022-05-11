Европейский Союз 11 мая завершит разработку плана по содействию сухопутному экспорту запасов продовольственных товаров Украины в условиях, когда Россия блокирует доступ к жизненно важным черноморским портам страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Европейская комиссия рассмотрит стратегию, которая будет касаться технических инициатив по ускорению доставки растительных масел, кукурузы и пшеницы — одних из ключевых экспортных товаров Украины.

В то же время в ЕС обеспокоены логистическими узкими местами, которые могут помешать усилиям по использованию альтернативных наземных маршрутов через соседние страны, поскольку проблемы с инфраструктурой могут препятствовать экспорту, несмотря на недавние шаги по устранению торговых барьеров с Киевом.

Издание пишет, что сельскохозяйственный и пищевой сектор Украины составляет почти 10% ВВП страны.

Поэтому к началу следующего сезона сбора урожая ЕС и Украина пытаются найти решение экспорта не менее 25 миллионов тонн зерновых, оставшихся в стране.

Однако существуют ограничения на сухопутные перевозки. Например, максимальные возможности экспорта по железной дороге оцениваются в 1,1 млн. тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц. Эти объемы значительно ниже в сравнении с морским экспортом.

Украинская продукция также сталкивается с огромным количеством карантинных фитосанитарных мер и квот на наземные перевозки, которые усложняют ее прохождение через различные страны Евросоюза до конечного пункта назначения.

Поэтому европейские чиновники заявили, что поиск решения проблемы экспорта продовольствия из Украины должен быть приоритетом не только для предотвращения мирового продовольственного кризиса, но и для устранения неотложных финансовых потребностей Украины.