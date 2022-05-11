Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье, следует в среду из базы розыска МВД России.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Против Аскерова завели дело о «реабилитации нацизма» из-за поста в фейсбуке, в котором он назвал Георгия Жукова «мародёром со стажем, воришкой и убийцей в погонах» из-за того, что полководец вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования.

Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей. В ГИМе заявили, что такое высказывание нельзя оставить без внимания, поскольку оно «дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея».

Аскеров находится в Азербайджане и заявлял журналистам, что не собирается возвращаться в Россию.