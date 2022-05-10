В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана. В гуманитарке продукты длительного хранения и медикаменты. Об этом говорится в заявлении мэра Днепра Бориса Филатова.

«Мы искренне благодарим посольство и народу Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы», — отметила Наталья Костюченко, председатель БФ «Фонд обороны страны».