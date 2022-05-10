В резиденции президента Турции состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членов официальных делегаций, сообщает «Акорда».

Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. Президент Казахстана подчеркнул, что ощущает себя на братской турецкой земле как на родине, а Турцию у нас воспринимают как второй дом.

«Сегодня Турция достигла значительных успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии. Благодаря своей активности и решительности в решении вопросов регионального и глобального значения Турция заняла достойное место на мировой арене. В этой связи желаю Вам, уважаемый г-н Эрдоган, благополучия и успехов в реализации планов по строительству сильной Турции. Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства. Вашу искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: «Дружба превыше богатства, но нет богатства, которое было бы превыше дружбы», – сказал глава государства.

Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между нашими странами, Президент подчеркнул, что на сегодняшний день Турция стала одним из ведущих торговых партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на динамичном развитии отношений между Казахстаном и Турцией, основанных на непоколебимой дружбе, братстве и стратегическом сотрудничестве.

«Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов. За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как «зеленая» экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях. Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия. Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих соглашений на один млрд долларов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.