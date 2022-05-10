Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине, а также вызванный конфликтом глобальный продовольственный кризис. Стороны призвали к срочному прекращению огня, сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора.

«Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины»,— сообщает французская сторона (цитата по Reuters). Елисейский дворец сообщил, что господа Макрон и Си обсудили французскую инициативу FARM (Food and Agriculture Resilience Mission) в качестве ответа на продовольственный риски.

Председатель КНР сказал французскому президенту, что «конфронтация между блоками», возникшая в результате кризиса в Украине, может стать более серьезной и долговременной угрозой для глобального мира, чем сам кризис. По словам Си Цзиньпина, Китай считает, что Европа должна полностью контролировать европейскую безопасность.