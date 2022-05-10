Число случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира, и главный импульс этому росту дают подвиды омикрон-штамма.

Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Растущее число случаев [заражения] в более чем 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул глава ВОЗ, «доминирующим в мировом масштабе» является подвид BA.2 омикрон-варианта. Вместе с тем, в ЮАР рост заболеваемости вызван в первую очередь подвидами BA.4 и BA.5.

По словам Гебрейесуса, «уровень госпитализаций и смертей» в мире сейчас относительно низок в сравнении с предыдущими волнами пандемии, что обусловлено «относительно высоким иммунитетом населения», в том числе вследствие вакцинации. Гендиректор ВОЗ предупредил, что одним из «наихудших сценариев» развития ситуации было бы появление варианта коронавируса, способного избегать воздействия иммунитета, легче распространяться и вызывать более высокую смертность. «Южноафриканские ученые призвали к проведению дальнейшей вакцинации в качестве ключевой меры для смягчения следующей волны COVID-19», — напомнил он, добавив, что ВОЗ продолжает «выступать за то, чтобы все страны мира стремились к достижению 70%-ого охвата вакцинацией» своего населения.