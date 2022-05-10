События в Украине показали, что только армия, владеющая современным вооружением, способна эффективно решить поставленные задачи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по гособоронзаказу республики, передает БелТА.

«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — заявил он.

Лукашенко уточнил, что на сегодняшний день у Беларуси серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

«Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет», — добавил он.