Вооруженных сил Украины уничтожили редкую боевую машину огнеметчиков БМО-Т. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

«Украинские военные уничтожили редкую БМО-Т, российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков», — гласит подпись к фото.

Как передает Defense Express, всего на вооружение у российских войск есть 10 таких бронемашин. Две из них уже уничтожили украинские военные. БМО-Т — построены на базе танка Т-72. Они предназначены для перевозки 7 огнеметчиков и до 30 реактивных огнеметов «Шмель». Такая установка производится в РФ с 2001 года.