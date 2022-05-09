Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами. На текущий момент Киеву передано около 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне.

«Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц. — ред.) М777», — сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

По данным Пентагона, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 уже обучились использовать радар системы ПВО, около 100 человек прошли курс по использованию броневиков. Кроме того, началось обучение по ремонту гаубиц.

Как заявил представитель ведомства, как минимум 85 из 90 выделенных гаубиц доставлены в Украину.