Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что единственной целью протестов оппозиции является отставка премьер-министра Никола Пашиняна, и ничто другое их не интересует.

Саргсян назвал отставку Пашиняна «абсолютным приоритетом», пишет «Спутник». «У армянства сегодня задача – отстранить этих от власти и заняться решением серьезных проблем», — сказал он на площади Франции, где проходит пикет движения «Сопротивление».

Мнение Саргсяна поддержал его соратник по избирательному блоку «Честь имею» Артур Ванецян. Протестующие по-прежнему не говорят о какой-либо позитивной программе развития Армении, а требуют исключительно ухода из власти Никола Пашиняна, чья партия «Гражданский договор» менее года назад победила на парламентских выборах.