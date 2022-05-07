Состоялась церемония закрытия регаты «Кубок Президента-2022» по гребле, посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.Как передает Apasport.az,

на мероприятии, организованном в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кура» в Мингячевире, было представлено 3D-шоу на воде, посвященное жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем состоялось зрелищное выступление флайбордов, которое с большим интересом было встречено жителями города.