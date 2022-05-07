Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не остановится, пока не достигнет границы Польши. Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей», — заявил пропагандист.

Толстой уточнил, что «спецоперация» закончится, когда Украина будет полностью «денацифицирована» и демилитаризована и «больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это пытался сделать Запад в течение последних 30 лет».

При этом российский депутат не согласен, что поддержка им войны в Украине равносильна предательству наследия его прапрадеда Льва Толстого. «Лев Николаевич Толстой был офицером русской армии. Он убивал англичан и французов в Крыму, в русском Крыму, — заявил Толстой. – Когда судьба страны в опасности, наша единственная забота — поддержать страну. Я не вижу противоречия с наследием Льва Толстого».