В субботу, 7 мая, российские военные нанесли по Одесской области ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса INFO», одну из четырех ракет сбили ПВО.

Начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк уточнила, что удары были нанесены с применением стратегической авиации по городу Арциз.

«РФ продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация – несгибаема: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим», – сообщила она, добавив, что это «направление стратегическое, объект специфический».